Rovigo, un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre con un machete (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Successivamente, mentre cercava di fuggire, è stato fermato dalla polizia Immagini di repertorioUn'incredibile vicenda è accaduta a Rovigo, in Veneto. Un giovane ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre a colpi di machete. Il tutto sarebbe successo al termine di un violento battibecco tra i due. Il fattaccio è avvenuto in campo rom a Rovigo, nella frazione di Sant'Appollinare. Il giovane, dopo aver ucciso il padre, ha tentato la fuga in macchina insieme alla fidanzata. Ma i loro piani sono naufragati, infatti, sono stati fermati qualche km più avanti dalla polizia nella zona di Adria.

