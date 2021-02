Recensione ORICO Hub USB | l’apogeo della connettività USB

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In questaprenderemo in analisiHub USB, un interessante accessori per PC e notebook che permette di espandere esponenzialmente la propria capacità divia USB. Un prodotto certamente performante, ma anche bello vedere. Ma soddisferà le nostre aspettative? Forse alcuni dei nostri lettori si ricorderanno come per un certo lasso di tempo nel recente passato in cui le persone giravano con la borsa piena di floppy marchiati con l’indelebile per riconoscerne il contenuto. Poi sono arrivati CD e DVD, ma la grande rivoluzione che ha permesso di portare fuori i dati dal PC e portarceli sempre appresso è stato certamente lo standard USB (Universal Serial Bus). Introdotto nel 1994 da un consorzio di aziende con l’obiettivo di unificare sotto un unico standard decine di connettori e protocolli diversi, ebbe un ...