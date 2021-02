Pandemia e commercio a Bergamo Numero di imprese a livello del 2019 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Calano bed&breakfast e case vacanze, aumentano artigiani alimentari e vendite via web. Scendono anche le medie strutture di vendita. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Calano bed&breakfast e case vacanze, aumentano artigiani alimentari e vendite via web. Scendono anche le medie strutture di vendita.

camcomroma : Al via l'indagine di @EUROCHAMBRES su 'Imprese femminili e pandemia #Covid_19': hai tempo fino al 14/02 per compila… - citynowit : #SmartWorking su base volontaria anche dopo la pandemia. L'iniziativa della Camera di Commercio di #ReggioCalabria ?? - FoodEconomy_IT : Il #madeinItaly rilancia contro la pandemia: secondo le proiezioni, fatturato a +8 mln di € in 3 anni per… - aurorablanca_ : RT @fisascat: #Commercio L’Avviso Comune delle Parti Sociali firmatarie dei #Contratti nazionali: nell’ambito del Piano del @MinisteroSalut… - emmagerboni : RT @fisascat: #Commercio L’Avviso Comune delle Parti Sociali firmatarie dei #Contratti nazionali: nell’ambito del Piano del @MinisteroSalut… -