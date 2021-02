Ora puoi esplorare il “Regno di Frozen” canadese da casa tua (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da oggi, è possibile entrare all’interno dell’edificio realizzato con 40000 tonnellate di neve e ghiaccio, attraverso un’esperienza virtuale che consente ai visitatori di esplorare le camere e le suite della struttura. Non manca il bar di ghiaccio, uno scivolo per allietare i bambini e una cappella all’interno della quale vengono celebrati i matrimoni sotto zero. L’Hôtel de Glace si trova a 20 minuti a nord-ovest di Quebec City presso il Village Vacances Valcartier. Si tratta di un resort in piena regola che include anche un parco giochi invernale, un parco acquatico al coperto, una sala giochi e una grandissima Spa all’interno della quale gli ospiti possono rigenerare mente e corpo. L’idea di costruire questo Regno incantato risale al 1996, quando l’imprenditore Jacques Desbois ha scoperto l’Ice Hotel svedese. Perché il ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da oggi, è possibile entrare all’interno dell’edificio realizzato con 40000 tonnellate di neve e ghiaccio, attraverso un’esperienza virtuale che consente ai visitatori dile camere e le suite della struttura. Non manca il bar di ghiaccio, uno scivolo per allietare i bambini e una cappella all’interno della quale vengono celebrati i matrimoni sotto zero. L’Hôtel de Glace si trova a 20 minuti a nord-ovest di Quebec City presso il Village Vacances Valcartier. Si tratta di un resort in piena regola che include anche un parco giochi invernale, un parco acquatico al coperto, una sala giochi e una grandissima Spa all’interno della quale gli ospiti possono rigenerare mente e corpo. L’idea di costruire questoincantato risale al 1996, quando l’imprenditore Jacques Desbois ha scoperto l’Ice Hotel svedese. Perché il ...

