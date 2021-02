Oggi è il World Nutella Day: le curiosità che non potete perdervi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per tutti i golosi della Nutella, sapevate che anche la gustosissima crema spalmabile celebra la sua giornata mondiale? Ebbene sì, ogni 5 febbraio si festeggia il “World Nutella Day”, grazie alla blogger statunitense Sara Rosso che ha pensato a questo dolce evento per unire tutte le popolazioni e condividere sui social la passione per questa buonissima crema della Ferrero. Il primo omaggio alla crema di cioccolato e nocciole è stato fatto nel 2007 ed è dal 1964 (quando il primo barattolo fece il suo esordio) che la Nutella è diventata una vera e propria icona in ogni parte del mondo. La popolarità di questo brand è così grande che ogni anno tantissimi appassionati e fan della Nutella partecipano a questa iniziativa postando foto, messaggi, video e ricette utilizzando l’hashtag su Twitter ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per tutti i golosi della, sapevate che anche la gustosissima crema spalmabile celebra la sua giornata mondiale? Ebbene sì, ogni 5 febbraio si festeggia il “Day”, grazie alla blogger statunitense Sara Rosso che ha pensato a questo dolce evento per unire tutte le popolazioni e condividere sui social la passione per questa buonissima crema della Ferrero. Il primo omaggio alla crema di cioccolato e nocciole è stato fatto nel 2007 ed è dal 1964 (quando il primo barattolo fece il suo esordio) che laè diventata una vera e propria icona in ogni parte del mondo. La popolarità di questo brand è così grande che ogni anno tantissimi appassionati e fan dellapartecipano a questa iniziativa postando foto, messaggi, video e ricette utilizzando l’hashtag su Twitter ...

