Napoli, rapina a mano armata in uno studio medico: rubata fede nuziale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno studio medico è stato vittima di una rapina a mano armato nel Comune di San Giorgio a Cremano ieri sera in via Martiri della libertà. Hanno portato via del denaro in contante e una fede nuziale tra le altre cose. Duro colpo per lo studio medico di San Giorgio a Cremano. Due persone, con il volto coperto, hanno costretto il medico, oculista, e la sua assistente a consegnargli i loro telefoni cellulari, un cordless, 300 euro in contanti e la fede nuziale della donna. I rapinatori sono riusciti poi a darsi alla macchia sfuggendo alle forze dell’ordine che sono state prontamente allertate a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unoè stato vittima di unaarmato nel Comune di San Giorgio a Creieri sera in via Martiri della libertà. Hanno portato via del denaro in contante e unatra le altre cose. Duro colpo per lodi San Giorgio a Cre. Due persone, con il volto coperto, hanno costretto il, oculista, e la sua assistente a consegnargli i loro telefoni cellulari, un cordless, 300 euro in contanti e ladella donna. Itori sono riusciti poi a darsi alla macchia sfuggendo alle forze dell’ordine che sono state prontamente allertate a ...

ottopagine : Paga il rider con una banconota falsa e lo rapina: arrestato #Napoli - Torrechannelit : Napoli – Paga il rider con una banconota falsa e lo rapina, arrestato 24enne - mattinodinapoli : Napoli, paga il rider con una banconota falsa e lo rapina, arrestato - Testament73 : Coperto a Napoli murales per giovane ucciso durante rapina - Campania - - Napolitanteam : Napoli: vigili urbani in azione per rimuovere il murales-tributo al baby-rapinatore ucciso durante una rapina -… -