Monitoraggio Iss 5 febbraio, Rt nazionale a 0.84: tre regioni ad alto rischio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rimane stabile l'Rt nazionale anche nel nuovo Monitoraggio pubblicato nella giornata di venerdì 5 febbraio 2021. Secondo quanto raccolto dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione col Ministero della Salute, il dato dell'Rt non è variato ed è rimasto stabile sullo 0.84 anche questa settimana. Si osserva, però, un lieve generale peggioramento dell'epidemia con un aumento nel numero di regioni classificate ad alto rischio (3 contro 1) e con la riduzione delle regioni a rischio nell'ultima settimana (7 contro 10). "In particolare Umbria e provincia di Bolzano hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2" si legge nel report. Le altre regioni, invece, hanno un Rt puntuale ...

