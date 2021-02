Mondiale per club | Al Ahly in semifinale con il Bayern

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella seconda partita delper, in corso di svolgimento in Qatar, gli egiziani dell’ Alsuperano di misura i padroni di casa dell’ Al Duhail e si qualificano per ladove affronteranno i campioni d’Europa delMonaco. Al-Al Duhail: cosa è successo? All’ Educational Stadium di Doha si affrontano i campioni d’ Africa e i campioni del Qatar. Dopo una prima mezz’ora avara di emozioni, il match cambia volto quando gli egiziani trovano il vantaggio con El Shahat, che sfrutta alla perfezione un errore del centrocampo qatariota. Poco dopo, l’Al Ahyl potrebbe raddoppiare ma la rete di Bwalya viene annullata per fuorigioco. La seconda frazione si presenta piuttosto equilibrata, con i qatarioti che provano a raggiungere il pari trovando sempre ...