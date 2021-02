Modena-Cisterna | data | orario | diretta tv e streaming Superlega 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La Leo Shoesospita la Top Volley: eccoe come vedere intv el’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della. Dopo il bel successo ottenuto sul campo di Verona, i Canarini tornano al PalaPanini per incontrare, fanalino di coda della classifica a quota 7 punti. La formazione laziale è in crescita, come dimostra il successo strappato al tie-break contro Vibo Valentia, e vuole mettere in difficoltà. D’altra parte, gli uomini di Andrea Giani non vogliono lasciare altri punti e mirano al sesto posto di Monza, staccata di sole due lunghezze (anche se con una partita in meno). IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIDUESIMA ...