Michele Bravi in testa alla classifica vendite album e vinili (Di venerdì 5 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Michele Bravi domina la classifica FIMI/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana con "La Geografia del Buio", pubblicato il 29 gennaio e disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato cd e in vinile. L'album è stato prodotto da Francesco "Katoo" Catitti, che aveva già in precedenza collaborato con Michele; il pianoforte, che accompagna la voce dell'artista in tutte le tracce, è suonato da Andrea Manzoni. Il progetto è stato curato da Show Reel Factory. L'artista tornerà a esibirsi live. Il tour, dopo la prima data a Parma il 9 novembre, proseguirà a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all'Hall e a Firenze,

