“Mai al governo con Pd | Renzi e M5S” La Meloni dice no a Draghi

Roma, 5 feb – "Abbiamo ribadito a Draghi che FdI non voterà la fiducia al suo governo, una scelta che non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti. Ma l'Italia non è democrazia di Serie B". E' quanto dichiarato da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dopo le consultazioni con il primo ministro incaricato Mario Draghi. Si tratta del primo secco "no, grazie" a un esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. La posizione di FdI è parsa chiara sin dall'inizio, con la Meloni che aveva fatto trapelare senza troppi giri di parole la scelta del suo partito. Vigeva comunque l'attendismo rituale, niente ultima parola prima dell'incontro con Draghi.

