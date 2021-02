LIVE Fiorentina-Inter 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo con i nerazzurri in vantaggio! (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Partita divertente che trova il suo sblocco con un grande gol di Barella a giro da fuori, Bonaventura risponde con una traversa sul finale di primo tempo. A tra poco per il secondo tempo! 46? finisce il primo tempo Fiorentina-Inter 0-1. 45? Lukaku di testa manda fuori dopo un cross di Sanchez. 43? Doppio tiro di Venuti prima ed Eysseric dopo, mura la difesa dell’Inter. 41? Giallo per Perisic che colpisce Venuti in velocità. 39? Martinez Quarta ci prova di collo pieno, pallone che finisce fuori. 37? Pressing della Fiorentina che ci prova dalle corsie esterne. 35? TRAVERSA! Bonaventura tira forte sul primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 Partita divertente che trova il suo sblocco con un grande gol di Barella a giro da fuori, Bonaventura risponde con una traversa sul finale di. A tra poco per il secondo! 46?il0-1. 45? Lukaku di testa manda fuori dopo un cross di Sanchez. 43? Doppio tiro di Venuti prima ed Eysseric dopo, mura la difesa dell’. 41? Giallo per Perisic che colpisce Venuti in velocità. 39? Martinez Quarta ci prova di collo pieno, pallone chefuori. 37? Pressing dellache ci prova dalle corsie esterne. 35? TRAVERSA! Bonaventura tira forte sul...

