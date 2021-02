Lega: Iezzi, 'sinistra non dice niente su post choc contro Salvini?' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Attendiamo che la magistratura verifichi tutte le responsabilità penali del caso, ma nel frattempo la sinistra non ha nulla da dire sul post choc che ritrae Salvini prigioniero delle Br? Cancellarlo non basta. Troppo comodo riempirsi la bocca di sermoni sull'hate-speech e poi far finta di nulla quando a pubblicare foto e frasi infami come queste è un proprio militante". Così il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Attendiamo che la magistratura verifichi tutte le responsabilità penali del caso, ma nel frattempo lanon ha nulla da dire sulche ritraeprigioniero delle Br? Cancellarlo non basta. Troppo comodo riempirsi la bocca di sermoni sull'hate-speech e poi far finta di nulla quando a pubblicare foto e frasi infami come queste è un proprio militante". Così il deputato Igor, capogruppoin commissione Affari costituzionali.

sergio_iezzi : @Il_Vitruviano la Lega non fa battaglie finte coi cartelli per strada, adesso c'è Draghi lì piaccia o non piaccia e… - sergio_iezzi : @CCKKI @Il_Vitruviano per uscire dall'euro ci vuole il 51% dei votanti, sai per caso dov'è questo 51? la Lega non… - sergio_iezzi : @borghi_claudio Claudio, abbiamo avuto un governo di squinternati tale da far sembrare l'arrivo di Draghi (in progr… - sergio_iezzi : @borghi_claudio (per tanti intendo in senso generale, non 'la Lega') - sergio_iezzi : @DeFaveriPhoto @borghi_claudio @SteveTheRat @vediunpoettino @Quirinale ti sfugge un dettaglio, i grilli erano già d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Iezzi Conte rassegna le dimissioni al Quirinale: intervista ad Igor Iezzi

"Conte rassegna le dimissioni al Quirinale: intervista ad Igor Iezzi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Igor Iezzi (deputato, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)). L'intervista è stata registrata martedì 26 gennaio 2021 alle 14:30. La registrazione video ha una durata di 7 minuti. Questa ...

GABRY PONTE IN OSPEDALE: 'MI DEVO OPERARE AL CUORE'/ 'Senza intervento rischio...'

... a testimonianza del profondo affetto che lega Gaby Ponte ai suoi fan. Non solo loro, però: sì, perché ai loro 'auguri' vanno aggiunti quelli di rinomate star della musica , fra cui Paola Iezzi (del ...

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Attendiamo che la magistratura verifichi tutte le responsabilità penali del caso, ma nel frattempo la sinistra non ha nulla da dire sul post choc che ritrae Salvini prigion ...

La tabaccheria pinetese Mongio-Capanna compie 50 anni: amministrazione omaggia la titolare con una targa

PINETO – Ha raggiunto il mezzo secolo di attività la tabaccheria, cartolibreria e casa del caffè Mongio-Capanna di Borgo Santa Maria di Pineto. Un traguardo importante che è stato celebrato con una p ...

