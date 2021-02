Lecce – Ascoli: sconfitta amara per i giallorossi (Di sabato 6 febbraio 2021) Lecce – Ascoli è terminata 1-2. La partita che ha inaugurato la ventunesima giornata del campionato di Serie B, ha decretato vincitrice la squadra di Sottil. Gli ospiti grazie ai tre punti guadagnati contro i giallorossi si sono allontanati di due posizioni dalla zona retrocessione. La formazione di mister Corini rimane con l’amaro in bocca, come durante la scorsa giornata quando ha pareggiato con il Pordenone. Alessio Dionisi: “No ai paragoni con Sarri, sono agli inizi” Lecce – Ascoli, com’è andata la partita? Sicuramente il risultato di Lecce – Ascoli ha sorpreso chi basandosi sulla classifica, aveva dato i giallorossi per vincitori. I ritmi di gioco della partita non sono stati altissimi, ma entrambe le squadre hanno cercato di pressare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021)è terminata 1-2. La partita che ha inaugurato la ventunesima giornata del campionato di Serie B, ha decretato vincitrice la squadra di Sottil. Gli ospiti grazie ai tre punti guadagnati contro isi sono allontanati di due posizioni dalla zona retrocessione. La formazione di mister Corini rimane con l’amaro in bocca, come durante la scorsa giornata quando ha pareggiato con il Pordenone. Alessio Dionisi: “No ai paragoni con Sarri, sono agli inizi”, com’è andata la partita? Sicuramente il risultato diha sorpreso chi basandosi sulla classifica, aveva dato iper vincitori. I ritmi di gioco della partita non sono stati altissimi, ma entrambe le squadre hanno cercato di pressare ...

LecceCalcio : Le pagelle di Lecce-Ascoli: Coda-Mancosu tradiscono, Gabriel stavolta non basta. Che bel Hjulmand - - RaiSport : ?? L’#Ascoli batte il #Lecce 2-1 Doppietta di #Dionisi che poi esce per infortunio ?? - picenooggi : Lecce-Ascoli, D’Orazio: “E’ stata la vittoria del gruppo, vale sei punti” - MoliPietro : Lecce – Ascoli: sconfitta amara per i giallorossi - PicenoTime : Lecce-Ascoli 1-2, D'Orazio: “Vittoria del gruppo che vale 6 punti, non ci siamo mai tirati indietro”… -