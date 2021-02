Le tre idee della Lega sul governo Draghi, da Salvini a Zaia passando per Giorgetti. “O noi o Grillo”. “Come CR7”. “Ci vuole responsabilità” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il leader mette i paletti, l’altro “uomo forte” paragona Mario Draghi a Cristiano Ronaldo, l’ala veneta chiede “responsabilità” e perfino i più euroscettici lanciano segnali di apertura. Alla vigilia del faccia a faccia con il presidente del Consiglio incaricato, la Lega si fa in quattro. Ma dovrà trovare una sintesi prima di arrivare a Montecitorio: dentro, fuori o astensione. Perché l’ex numero uno della Bce, Come da incarico del Colle, non circoscriverà di sua volontà il perimetro della maggioranza e finora nessuna forza ha imposto aut-aut, nemmeno il Partito Democratico nei confronti del Carroccio. L’unico è stato proprio Matteo Salvini: “O noi o Grillo”, ha scandito giovedì dopo la segreteria del partito. Con il Movimento 5 stelle pronto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il leader mette i paletti, l’altro “uomo forte” paragona Marioa Cristiano Ronaldo, l’ala veneta chiede “” e perfino i più euroscettici lanciano segnali di apertura. Alla vigilia del faccia a faccia con il presidente del Consiglio incaricato, lasi fa in quattro. Ma dovrà trovare una sintesi prima di arrivare a Montecitorio: dentro, fuori o astensione. Perché l’ex numero unoBce,da incarico del Colle, non circoscriverà di sua volontà il perimetromaggioranza e finora nessuna forza ha imposto aut-aut, nemmeno il Partito Democratico nei confronti del Carroccio. L’unico è stato proprio Matteo: “O noi o”, ha scandito giovedì dopo la segreteria del partito. Con il Movimento 5 stelle pronto a ...

