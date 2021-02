Juventus-Roma | Fonseca | “Vincere ci ha dato fiducia Dzeko | Mayoral e la fascia da capitano? Vi dico tutto”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sabato pomeriggio alle 18.00,si affronteranno all'"Allianz Stadium" per la ventunesima giornata di Serie A.Alla vigilia della gara ha parlato il tecnico giallorosso Paulo. I capitolini, al terzo posto in classifica sono reduci da due vittorie consecutive, ma non hanno ancora vinto con nessuna delle prime otto in classifica in questa stagione. Queste le parole del tecnico portoghese durante la conferenza stampa pre match.VIDEOscopre le carte: “Situazione, formazione edi. Vi”"La situazione di? Non voglio dire niente in più rispetto a quanto affermato già da Tiago Pinto. Con Edin abbiamo parlato, sta ...

Sabato 6 febbraio alle 18:00 laaffronterà allo Stadium la. Scontro d'alta classifica fra la quarta e la terza forza della Serie A . I bianconeri " che hanno una partita in meno da recuperare contro il Napoli, in caso ...Conte CLASSFICA SERIE A: Milan 46 punti; Inter 44;40;* 39; Napoli* e Lazio 37; Atalanta 36; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina 22; Udinese e Genoa 21; Bologna ...Tutte le notizie di giornata PRIMA SQUADRA – Le parole di Fonseca in conferenza. I convocati per Roma-Juventus. Roma in partenza: Dzeko firma una foto a un ragazzo. CALCIOMERCATO – La Roma continua a ...Tra Inter e Milan qual è la squadra più attrezzata per lo Scudetto? In questo discorso può rientrare anche la Roma? Sono due delle domande poste in conferenza ...