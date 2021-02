Fiorentina-Inter 0-2 | gol di Barella e Perisic | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Con un gol per tempo i nerazzurri regolano i toscani. Per Prandelli decisivi gli assenti0-2, Cronaca,ed– Prima partita della 21esima giornata di Serie A è la sfida tra ladi Cesare Prandelli e l’di Antonio Conte all’Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico dei nerazzurri è ancora squalificato e siede solo in tribuna. Al suo posto Cristian Stellini. In campo gli ospiti ritrovano però due giocatori preziosi come Lukaku e Hakimi, mentre per gli avversari ci sono diverse assenze pesanti. Già squalificati Milenkovic in ...