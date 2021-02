Eurostat: “Tra gennaio e novembre 2020 in Europa ci sono stati 400mila morti in più” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’anno della pandemia del coronavirus, e in particolare tra gennaio e novembre 2020, nell’Unione Europea sono stati registrati 400mila morti in più rispetto allo stesso periodo nel 2016-2019, ovvero il 10% in più. A riferirlo è Eurostat che rileva come la mortalità in eccesso sia stata elevata durante tutto il 2020, raggiungendo il suo apice a novembre. Il picco di decessi aggiuntivi durante la prima ondata del Covid è stato registrato tra marzo e aprile 2020. Sebbene i Paesi europei siano stati colpiti in modo diverso, complessivamente la mortalità in eccesso nell’Ue è stata più alta nell’aprile 2020, con un aumento del 25% rispetto alla media dello stesso mese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’anno della pandemia del coronavirus, e in particolare tra, nell’Unione Europearegistratiin più rispetto allo stesso periodo nel 2016-2019, ovvero il 10% in più. A riferirlo èche rileva come la mortalità in eccesso sia stata elevata durante tutto il, raggiungendo il suo apice a. Il picco di decessi aggiuntivi durante la prima ondata del Covid è stato registrato tra marzo e aprile. Sebbene i Paesi europei sianocolpiti in modo diverso, complessivamente la mortalità in eccesso nell’Ue è stata più alta nell’aprile, con un aumento del 25% rispetto alla media dello stesso mese ...

