Don Bosco | spaccio all’interno delle autorimessa | sequestrati più di 20 chili di droga

(Di venerdì 5 febbraio 2021) 20 kg e 290 grammi di bulbi essiccati di papavero da oppio: questo quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella, in un box in zona Don. Una segnalazione giunta alla Questura di Roma tramite l’applicazione YouPol per un’attività didi un complesso di autorimesse e i poliziotti sono andati subito a verificare l’indicazione anche con il prezioso aiuto del cane antiCondor: taxi e vetture private dalle quali venivano scaricati e depositati scatoloni per poi allontanarsi e poi il controllo al box. Box chiuso con un lucchetto di grosse dimensioni e Condor che, sin da subito, ha segnalato al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente. Presi contatti con l’amministratore del condominio e successivamente con il ...

