Di Battista non arretra: 'Ogni ora che passa c'è una ragione in più per il No a Draghi' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri sera Beppe Grillo ha capito che avrebbe dovuto muoversi di persona e andare fino a Roma per sedare la rivolta anti - Draghi in seno al Movimento, che un governo con l'ex numero uno della Bce ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri sera Beppe Grillo ha capito che avrebbe dovuto muoversi di persona e andare fino a Roma per sedare la rivolta anti -in seno al Movimento, che un governo con l'ex numero uno della Bce ...

La7tv : #specialimentana Andrea #Purgatori: 'Leggo Di Battista che dice '#Draghi no perché non ha salvato l'Italia ma l'eur… - HuffPostItalia : Di Battista prova a serrare le fila: 'Non cedete su Draghi, è una manovra contro M5S' - Adnkronos : #GovernoDraghi, Di Battista ai 5S: 'Non cedete, vogliono indebolire Movimento' - Lillo68904581 : RT @Claudia_nurse_: 'Vi accuseranno di tutto. ..è stata pensata ad hoc per indebolire il Movimento e plasmare il Recovery ad immagine e som… - ANTONINORABOTTI : RT @carlakak: Ale Di Battista non si arrende: 'Credete di revocare le concessioni ai Benetton governando con PD, IV, FI e Lega chi hanno i… -