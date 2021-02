DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticiapzioni dell’8 febbraio | Osman lascia Istanbul | Leyla e Sanem insieme

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale di– Le Ali delRiparte una nuova settimana di programmazione della soap opera turca– Le Ali del. Nella puntata che verrà andrà in onda lunedì 82021 nella consueta fascia oraria delle 16:35 circa. Gli spoiler dicono che, quando tutti sapranno che lui enon sono più una coppia, lascerà. Ayhan non prenderà bene la scelta del fratello maggiore di partire, dopo essere stato ingaggiato da un noto regista in una serie tv.la città per rincorrere il suoLe anticipazioni di– Le Ali delin onda lunedì 82021, rivelano ...

CanaYamana : RT @CClub1989: Daydreamer – Le Ali del Sogno ieri hafatto compagnia a 2.113.000 spettatori pari al 16.7% di share. @QuiMediaset_it @fictio… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 4 febbraio 2021 in streaming | Video Mediaset - Jaki1811 : RT @CClub1989: Daydreamer – Le Ali del Sogno ieri hafatto compagnia a 2.113.000 spettatori pari al 16.7% di share. @QuiMediaset_it @fictio… - patrizia_rella : RT @CClub1989: Daydreamer – Le Ali del Sogno ieri hafatto compagnia a 2.113.000 spettatori pari al 16.7% di share. @QuiMediaset_it @fictio… - Danielamancino2 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno ?? #DemetÖzdemir #CanYaman?? -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

L'attore turco protagonista della serie TV di Canale 5," Ledel Sogno , e il volto di DAZN escono allo scoperto: Can Yaman ha affidato ai social la conferma di una frequentazione con ...A pubblicarlo è stato l'attore turco, protagonista della soap di Canale 5- Ledel sogno . In questa foto, Diletta è al fianco di Can e si appoggia a lui e sorride all'obiettivo, ...Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sporti ...Nella puntata di DayDreamer di venerdì 12 febbraio, Sanem non troverà l’ispirazione giusta per scrivere il suo romanzo.