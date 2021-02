Covid e cooperazione: corso alta formazione Isfoa in Diritto Internazionale Sanitario (Di venerdì 5 febbraio 2021) Università Isfoa organizza il corso di alta formazione professionale in Diritto Internazionale Sanitario accreditato dal Ministero della Salute. I lavori saranno strutturati sull’emergenza Covid-19 ed è dedicato alla cooperazione Internazionale. L’iniziativa è sotto la diretta supervisione di Vincenzo Mallamaci. Il medico cardiologo missionario di fama Internazionale é pro rettore vicario generale della Libera e Privata Università di Diritto Internazionale-Isfoa. Tale corso di alta formazione in Diritto Internazionale Sanitario ha una durata di 50 ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Universitàorganizza ildiprofessionale inaccreditato dal Ministero della Salute. I lavori saranno strutturati sull’emergenza-19 ed è dedicato alla. L’iniziativa è sotto la diretta supervisione di Vincenzo Mallamaci. Il medico cardiologo missionario di famaé pro rettore vicario generale della Libera e Privata Università di. Talediinha una durata di 50 ...

