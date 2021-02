Covid, calano ricoveri e terapie intensive ma altri 377 morti e tasso di positività al 5,% (Di venerdì 5 febbraio 2021) Più o meno siamo sempre lì: il sistema tiene, l'epidemia non dilaga ma siamo vicini alla zone critica. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 14.218 nuovi casi di coronavirus a fronte di 270. Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Più o meno siamo sempre lì: il sistema tiene, l'epidemia non dilaga ma siamo vicini alla zone critica. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 14.218 nuovi casi di coronavirus a fronte di 270.

GiaPettinelli : Covid: calano casi e indice Rt in Gb, ma altri 1000 morti - infoitinterno : Covid, calano le vittime e i ricoveri - LiveSicilia : Covid: in Sicilia calano i ricoveri e i positivi, ma ci sono 31 decessi - Ansa_ER : Covid: in E-R salgono i contagi, ma calano i ricoveri. Ancora 54 morti, fra loro una bambina e un 49enne #ANSA - GiaPettinelli : Covid: in E-R salgono i contagi, ma calano i ricoveri - Emilia-Romagna - -