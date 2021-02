Coronavirus, via libera del Cts all’apertura dei ristoranti in zona gialla anche la sera: ora la palla passa al governo (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è il via libera da parte del Comitato tecnico scientifico alla riapertura dei ristoranti anche alla sera per le zone gialle. Gli esperti del Cts hanno così avallato la richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico di dare respiro alle attività economiche. L’apertura riguarda anche le zone arancioni, ma sarà limitata a pranzo. Ora però la decisione definitiva dovrà essere presa dal governo. L’attuale Dpcm scade il 5 marzo, ma già il 15 febbraio cade il divieto di spostamento tra Regioni – che potrebbe essere però prorogato fino a marzo – e sarà consentita la riapertura degli impianti sciistici. Come specificato dal Cts, le mascherine continueranno a essere obbligatorie, così come la distanza di almeno un metro tra i tavoli, e un numero massimo di 4 persone al tavolo ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è il viada parte del Comitato tecnico scientifico alla riapertura deiallaper le zone gialle. Gli esperti del Cts hanno così avallato la richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico di dare respiro alle attività economiche. L’apertura riguardale zone arancioni, ma sarà limitata a pranzo. Ora però la decisione definitiva dovrà essere presa dal. L’attuale Dpcm scade il 5 marzo, ma già il 15 febbraio cade il divieto di spostamento tra Regioni – che potrebbe essere però prorogato fino a marzo – e sarà consentita la riapertura degli impianti sciistici. Come specificato dal Cts, le mascherine continueranno a essere obbligatorie, così come la distanza di almeno un metro tra i tavoli, e un numero massimo di 4 persone al tavolo ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Corriere : Il coronavirus si diffonde per via aerea ma gli sforzi si concentrano (ancora troppo) sulle superfici - petergomezblog : Coronavirus, oltre 4.900 morti in Usa: mai così tanti. In Germania 855 decessi. Uk: “Entro inizio maggio vaccinati… - varesenews : Nessun via libera ma si lavora alle regole per la riapertura dei ristoranti la sera in zona gialla - SassiLive : CORONAVIRUS, SINDACO DI POLICORO DISPONE CHIUSURA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DANTE DOPO CONTAGIO DI UNA DOCENTE -