Conte sindaco di Roma, il piano Pd-M5S per tenerlo buono e toglierselo di torno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giuseppe Conte sindaco di Roma? L'idea non è poi così peregrina. L'ex premier ha grandi ambizioni ma non ha ancora deciso su quale via incamminarsi. Di certo nella sua mente nulla le è precluso. Mettere una mano in testa al M5S, come ha detto Goffredo Bettini. Ma anche entrare alla Farnesina come ministro del governo Draghi. O ancora fare il vicepremier nel governo di Super Mario. O infine andare a Bruxelles al posto di Gentiloni se Gentiloni sarà chiamato a Palazzo Chigi. O ancora farsi un partito tutto suo, che otterrebbe secondo alcuni sondaggi tra il 10 e il 15%. Giuseppe Conte vuole fare tutto tranne il professore Insomma Giuseppe Conte è lanciatissimo, al punto che secondo indiscrezioni riprese da Il Tempo e da Libero sarebbe già in atto un piano per confinarlo e arginare il suo ...

