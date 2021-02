Conoscenza, coraggio, umiltà: Mr. Draghi si presenta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Conoscenza, coraggio e umiltà sono le qualità più importanti che dovrebbero sorreggere una buona leadership secondo il pensiero di Mario Draghi, ex presidente della Bce, già governatore della Banca d’Italia, incaricato dal capo dello Stato Sergio Mattarella di formare il nuovo governo. La personalità del momento. Ad ascoltarlo e onorarlo a Francoforte, il 28 ottobre 2019, si era dato appuntamento il gotha della politica, dell’economia e della finanza dell’intero Continente. Era il suo giorno d’addio al vertice della Banca centrale europea e il parterre, selezionatissimo, era desideroso di rendere omaggio al salvatore dell’euro. Lì sul palco, dopo aver incassato le lodi emozionato e grato, ha distillato la sua ricetta per il successo: personale e dell’istituzione a cui ha cambiato volto e carattere forzandola a entrare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021)sono le qualità più importanti che dovrebbero sorreggere una buona leadership secondo il pensiero di Mario, ex presidente della Bce, già governatore della Banca d’Italia, incaricato dal capo dello Stato Sergio Mattarella di formare il nuovo governo. La personalità del momento. Ad ascoltarlo e onorarlo a Francoforte, il 28 ottobre 2019, si era dato appuntamento il gotha della politica, dell’economia e della finanza dell’intero Continente. Era il suo giorno d’addio al vertice della Banca centrale europea e il parterre, selezionatissimo, era desideroso di rendere omaggio al salvatore dell’euro. Lì sul palco, dopo aver incassato le lodi emozionato e grato, ha distillato la sua ricetta per il successo: personale e dell’istituzione a cui ha cambiato volto e carattere forzandola a entrare ...

