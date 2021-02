Calcio sotto choc | il calciatore è stato arrestato con 26kg di cocaina

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Era diventato noto per essereil fidanzato di Antonella Mosetti. Nel 2014 ebbe una relazione con la showgirl, più grande di lui di 13 anni. I due sono stati fidanzati per circa un anno. In un'intervista a Chi Mosetti aveva detto di lui: "Facciamo l'amore tutti i giorni, anche dieci volte durante la settimana. Con lui ho ritrovato la mia femminilità e, per la prima volta, grazie a lui, ho dimenticato Aldo Montano. Ma guai a chiamarlo "toy boy". Chi usa quella parola parla di Ale senza conoscerlo. Lui è più giovane di me anagraficamente, ma di testa è un cinquantenne galante che sa amare e rispettare. La "pischella" tra i due sono io". Alessandro Corvesi,di 32 anni, un passato anche nelle giovanili della Lazio e ora tesserato per una società che milita nel campionato di Eccellenza, è...