Autostrada Tirrenica | la Regione alla Camera chiede la nomina del commissario

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L'assessore Baccelli ha portato l'opera come esempio di mancato coinvolgimento dei territori: "Ladeve assolutamente entrare a far parte dell'elenco delle opere da accelerare"

Il Tirreno

...sull'E31 della Cisa e un altrettanto vigoroso rilancio turistico della Lunigiana, tra le aree interne attualmente più in difficoltà della Toscana. Potenziare la Ferrovia..."Laè l'esempio lampante dell'innegabile ritardo infrastrutturale della Toscana "commenta ... anche per farle inserire nel Recovery Plan, si contano la terza corsia dell'A11 e ...Le richieste pisane alla tavola rotonda sulle infrastrutture con Giani e Mazzeo,. Petrucci: "Confermare anche gli investimenti sul Galilei" ...L'assessore Baccelli ha portato l'opera come esempio di mancato coinvolgimento dei territori da parte del governo nello stilare l'elenco delle opere strategiche da accelerare: ...