Atlete della Jomi Salerno positive, rinviata la gara con la Mechanic System Oderzo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Jomi Salerno comunica che in seguito ai monitoraggi settimanali svolti anche nella giornata di ieri, nel rispetto del protocollo previsto dal regolamento, è emersa la positività di alcune tesserate. In ragione delle disposizioni previste, preso atto delle comunicazioni effettuate dal club salernitano, la FIGH ha disposto il rinvio della gara Mechanic System Oderzo – Jomi Salerno in programma nella giornata di domani 6 febbraio e valevole quale quinta giornata di ritorno del campionato Serie A Beretta. Il gruppo squadra risultato negativo ai controlli effettuati in settimana resterà in isolamento fiduciario fino a lunedì quando provvederà a sottoporsi ad nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lacomunica che in seguito ai monitoraggi settimanali svolti anche nella giornata di ieri, nel rispetto del protocollo previsto dal regolamento, è emersa la positività di alcune tesserate. In ragione delle disposizioni previste, preso atto delle comunicazioni effettuate dal club salernitano, la FIGH ha disposto il rinvioin programma nella giornata di domani 6 febbraio e valevole quale quinta giornata di ritorno del campionato Serie A Beretta. Il gruppo squadra risultato negativo ai controlli effettuati in settimana resterà in isolamento fiduciario fino a lunedì quando provvederà a sottoporsi ad nuovo ...

