Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 20 | 30

(Di giovedì 4 febbraio 2021)DEL 04 FEBBRAIOORE 20:20 CILUFFO MARCO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINCIDENTE RIMOSSO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI AL MOMENTO CODE RESIDUE IN SMALTIMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLE CONSOLARI UNICA ECCEZIONE SU VIA NOMENTANA SI STA IN CODA DAL RACCORDO FINO ALLA ROTONDA PER VIA PALOMBARESE SUL PONTE DELLA MAGLIANA RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE EUR E DIVIETO DI TRANSITO IN DIREZIONE FIUMICINO DALLO SVINCOLO VIA DEL PATTINAGGIO A VIA DELLA MAGLIANA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. I LAVORI PROSEGUIRANNO PER CIRCA 30 GIORNI RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...