Venerus con Chabeli Sastre Gonzalez nel videoclip

(Di giovedì 4 febbraio 2021) di “Ogni pensiero vola”: l’attrice di Baby diventa musa ispiratrice del cantautoreci fa entrare in un mondo sognante nel video di “Ogni pensiero vola”, il suo nuovo singolo. Grazie alla regia di Cleopatria, le atmosfere del brano prodotto da Mace prendono forma e divengono una sorta di locus amoenus dove immergersi, perdersi, scoprirsi. In… L'articolo Corriere Nazionale.

Circa un mese fa Salmo ha anticipato ai suoi fan che sarebbe uscita "La canzone nostra", in collaborazione con Blanco e prodotta da Mace.