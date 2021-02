Torino | anziano avvelenato con l’antigelo | la badante andrà a processo | era la sua unica erede

(Di giovedì 4 febbraio 2021) . È stata rinviata a giudizio per tentato omicidio laperuviana di 46enne accusata di avere cercato di avvelenare con il Paraflu undi Sant’Antonino di Susa al quale prestava assistenza. Deve rispondere anche di circonvenzione di incapace: è l’dell’89enne, che gli ha intestato la nuda proprietà di un appartamento. Due anni e otto mesi di reclusione. Questa la richiesta di condanna pronunciata oggi 3 febbraio in tribunale adal pubblico ministero Francesco Pelosi nei confronti di Fanny C., unaperuviana di 46 anni residente a Bosconero. La donna è sospettata di avere tentato di avvelenare con il paraflu (il liquido antigelo dell’auto) Saverio Q., il pensionato 89enne di Sant’Antonino di Susa che doveva accudire. In un altro procedimento deve ...

Fanpage.it

peruviana di nome Fanny accusata di avere cercato di avvelenare con il Paraflu undi Sant'Antonino di Susa al quale prestava assistenza. Il processo comincerà ad aprile in tribunale a.