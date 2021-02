Terremoto oggi in Italia 4 febbraio 2021: scossa in provincia di Reggio Calabria | Tempo reale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Terremoto oggi 4 febbraio 2021 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 4 febbraio 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 2,41 – scossa in provincia di Reggio Calabria Un ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse diindi, giovedì 4: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 2,41 –indiUn ...

