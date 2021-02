Tendercapital | Zani | “Impact investing e Recovery Plan priorità per affrontare sfide post pandemia”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Investire in modo sostenibile e inclusivo è unaindifferibile eè pronto a farlo. L’è sempre più una realtà condivisibile e irrinunciabile, in un mercato attivo e in forte crescita, che vuole trasformare le difficoltà attuali dovute all’emergenza pandemica in una prospettiva concreta per il futuro”. Ne è convinto Moreno, fondatore e presidente di, player internazionale indipendente attivo nel settore dell’asset management. “Le risorse del– sottolinea– rappresentano una grande occasione per dar vita a nuovi progetti, puntando tra l’altro su big data e intelligenza artificiale, come opportunamente indicato dal presidente di Agcom Lasorella. ...