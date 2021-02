Steam in Cina | l' arrivo con una versione specifica e modificata sembra imminente

(Di giovedì 4 febbraio 2021)China entrerà in beta pubblica il 9 febbraio, secondo l'analista Daniel Ahmad. Il client sarà disponibile solo ine includerà solo giochi approvati dal governo del paese. Dota 2 e CS: GO saranno tra i primi titoli che Valve offrirà tramiteChina, e secondo quanto riferito i giocatori indovranno iscriversi alla piattaforma per giocare a questi giochi in futuro. Valve ha lavorato suChina con il publisher cinese Perfect World dal 2018 e all'inizio dell'anno ha dichiarato che avrebbe lanciato il software all'inizio del 2021. Cosa significherà questaper il futuro dellainternazionale diinresta da vedere. Secondo Ahmad, gli attuali accountfunzioneranno con ...

Dal 2009 ha vissuto una seconda primavera venendo lanciato su, anche per Windows e macOS, ... la tomba menzionata nel titolo infatti è quella del primo imperatore della, Qin Shi Huang . ...... le prospettive per Valve non possono che essere rosee, visto il programmato lancio diininsieme al partner Perfect World. L'azienda è concentrata, inoltre, nel fornire importanti ...