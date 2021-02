Sondaggi elettorali Ixè: partito Conte toglie voti anche a Lega e FDI (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Un partito di Conte otterrebbe il 13,5% dei consensi e ruberebbe più voti al M5S che al Pd. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi elettorali Ixè realizzati tra il 25 e il 28 gennaio. Inoltre, secondo la rilevazione, ad essere penalizzati dalla discesa in campo del premier dimissionario sarebbero anche i partiti sovranisti del centrodestra: Lega e Fratelli d’Italia. I primi perderebbero due punti percentuali passando dal 23,2% al 21,5% mentre i secondi calerebbero di un punto al 14,8%. In entrambi gli scenari, il Pd rimarrebbe saldamente al secondo posto sempre a tre punti di distacco dalla Lega. Il Movimento 5 Stelle, invece, crollerebbe dal 15,4% al 10,4%. Le altre forze del centro moderato verrebbero sfiorate appena dal debutto ufficiale di ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Undiotterrebbe il 13,5% dei consensi e ruberebbe piùal M5S che al Pd. È quanto emerge dagli ultimiIxè realizzati tra il 25 e il 28 gennaio. Inoltre, secondo la rilevazione, ad essere penalizzati dalla discesa in campo del premier dimissionario sarebberoi partiti sovranisti del centrodestra:e Fratelli d’Italia. I primi perderebbero due punti percentuali passando dal 23,2% al 21,5% mentre i secondi calerebbero di un punto al 14,8%. In entrambi gli scenari, il Pd rimarrebbe saldamente al secondo posto sempre a tre punti di distacco dalla. Il Movimento 5 Stelle, invece, crollerebbe dal 15,4% al 10,4%. Le altre forze del centro moderato verrebbero sfiorate appena dal debutto ufficiale di ...

