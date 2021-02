Sgombero clochard | Lo Russo | “Pochezza etica”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa a Torino, Stefano Lo, commenta la notizia del blitz dei vigili urbani che hanno allontanato ipresenti nelle vie del centro città. “In un momento così delicato per la nostra comunità e per la tenuta sociale della città, azioni esercitate con tali modalità, dal forte contenuto simbolico non solo sono umilianti e pressoché inutili per le persone coinvolte ma anche inefficaci per la soluzione dei loro problemi e anche per il decoro urbano. Prendersela con i più fragili denota unae umana prima ancora che politica che non fa onore alla tradizione di solidarietà e inclusione che caratterizza Torino”, ha affermato Lo. Una polemica che si inserisce sulla scia di quanto già accaduto ieri quanto nella proposta di ...

...del comandante dei vigili Emiliano Bezzon che invitava i cittadini a non dare soldi ai, ..."Non siamo stati noi a mettere le transenne" spiega la municipale che non conferma neppure loAbbiamo documentato lodi via Germagnano: alle famiglie sono state date per lo più somme ... 'Se iper una settimana non beccassero un euro, arriverebbero a cercare noi vigili' La ...Sono stati allontanati in fretta e furia alle 8,30 del 4 febbraio, abbandonando ripari di cartone, sacchi di plastica, bottiglie e giornali. I clochard che soggiornavano sotto i portici di via Viotti, ...TORINO. Via i senza tetto dal centro di Torino. E stavolta non sono soltanto proclami e annunci. Da stamattina è iniziata l’operazione tutta muscoli e divise contro gli homeless costretti a sgomberare ...