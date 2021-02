Sant’Angelo Dei Lombardi, 65enne tratto in salvo dai Vigili del Fuoco (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo Dei Lombardi (Av) – Nella tarda mattinata, sempre di oggi 4 febbraio, la squadra del distaccamento di Lioni, è intervenuta a Sant’Angelo Dei Lombardi, in contrada Montevergine, per soccorrere un uomo di 65 anni del posto, intento a tagliare un albero e rimasto infortunato. Lo stesso è stato recuperato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDei(Av) – Nella tarda mattinata, sempre di oggi 4 febbraio, la squadra del distaccamento di Lioni, è intervenuta aDei, in contrada Montevergine, per soccorrere un uomo di 65 anni del posto, intento a tagliare un albero e rimasto infortunato. Lo stesso è stato recuperato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

