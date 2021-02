Sanremo, oggi il (probabile) via libera del Cts. Amadeus al lavoro per le ultime modifiche - (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paolo Giordano Sarà un Festival alla "whatever it takes". Ma il Codacons chiede di rinviarlo In attesa del parere del Cts, che dovrebbe arrivare oggi con un bel via libera, il Festival di Sanremo si prepara ad affrontare le ultime settimane di preparativi. Sono forse i più delicati dell'intera storia festivaliera, visto che mai, in settanta anni, ci si è trovati in una situazione del genere. Amadeus e la sua squadra devono mettere in pratica il mandato della Rai di realizzare un Festival senza pubblico in sala, capace di sopravvivere nell'interesse collettivo anche senza il corredo di programmi tv, gossip e paparazzate che di solito ne costituiscono un ingrediente fondamentale. L'altro giorno è stata diffusa una foto «rubata» della nuova scenografia, curata per la diciannovesima volta ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paolo Giordano Sarà un Festival alla "whatever it takes". Ma il Codacons chiede di rinviarlo In attesa del parere del Cts, che dovrebbe arrivarecon un bel via, il Festival disi prepara ad affrontare lesettimane di preparativi. Sono forse i più delicati dell'intera storia festivaliera, visto che mai, in settanta anni, ci si è trovati in una situazione del genere.e la sua squadra devono mettere in pratica il mandato della Rai di realizzare un Festival senza pubblico in sala, capace di sopravvivere nell'interesse collettivo anche senza il corredo di programmi tv, gossip e paparazzate che di solito ne costituiscono un ingrediente fondamentale. L'altro giorno è stata diffusa una foto «rubata» della nuova scenografia, curata per la diciannovesima volta ...

