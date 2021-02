Reddito di cittadinanza | 36 impiegati come giardinieri e nel sostegno ad anziani

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCesa (Ce) – Trentasei persone che percepiscono ildisaranno impiegate in progetti di pubblica utilità per il Comune di Cesa (Caserta). La giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Guida, su proposta dell’assessore ai servizi sociali Giusy Guarino, ha infatti approvato i “Progetti di utilità collettiva” (Puc). “Un gruppo di lavoratori – spiega la Guarino, che è anche vice-sindaco – saranno impegnati nel progetto ‘Cesa, Manutenzione spazi ed edifici comunali’, e si interesseranno, tra le altre cose, della cura delle aree verdi comunali, del cimitero, del parco giochi, dell’arredo urbano. Altri sarannonel progetto ‘Mi prendo cura di te’, che prevede ildomiciliare aglie diversamente abili con il trasporto o l’accompagnamento ai ...

