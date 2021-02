Real Madrid, per il post Zidane è una corsa a due tra Allegri e Raul (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Spagna sono oramai certi che al termine della stagione Zidane deciderà di lasciare la panchina del Real Madrid e si è aperto il toto allenatore. I risultati del tecnico francese, in questo suo secondo mandato, non sono soddisfacenti e Florentino Perez avrebbe già preso la sua decisione Tra i papabili c’è anche Massimiliano Allegri. Secondo Cadena Ser è una corsa a due tra l’ex tecnico della Juve, molto apprezzato da Florentino Perez, e Raul Gonzalez Blanco, bandiera dei Blancos amata e apprezzata dai tifosi e attuale allenatore del Castilla. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Spagna sono oramai certi che al termine della stagionedeciderà di lasciare la panchina dele si è aperto il toto allenatore. I risultati del tecnico francese, in questo suo secondo mandato, non sono soddisfacenti e Florentino Perez avrebbe già preso la sua decisione Tra i papabili c’è anche Massimiliano. Secondo Cadena Ser è unaa due tra l’ex tecnico della Juve, molto apprezzato da Florentino Perez, eGonzalez Blanco, bandiera dei Blancos amata e apprezzata dai tifosi e attuale allenatore del Castilla. L'articolo ilNapolista.

