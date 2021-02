Rai sospende nuovo programma | non va in onda e viene già sostituito

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai ha ufficializzato la sospensione di un: non andrà instasera. Fan delusi, ma il motivo è serio. Cambio di palinsesto davvero molto importante per la Rai che questa sera ha deciso di non mandare in“Lui è peggio di me”, lo spettacolo che avrebbe dovuto vedere protagonisti Giorgio Panariello

Laura_Blixen : VERGOGNA #Rai3 il direttore #DiMare sospende l'interessante programma @reportrai3 #Reportrai3 con #SigfridoRanucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai sospende

Rai News

Cos il presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro), Giovanni Petrucci, ai microfoni di "Radio Anch io Sport" suRadioUno, circa la possibilit che il Cio, il prossimo 27 gennaio, ...Anche il Lazio, a quanto si apprende,per ora la prima dose.Il racconto delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, proclamate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, torna in questi giorni ai microfoni di Radio Tre RAI in cinque audio-documentari dal 1 al 5 febbrai ...Questa sera avrebbe dovuto debuttare in prima serata su Rai 3 il nuovo show di Giorgio Panariello e Marco Giallini, Lui è peggio di me.