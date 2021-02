Quando Matteo Renzi attaccava Mario Draghi: travolto dal Montepaschi lo accusava di aver trascurato troppo a lungo le banche popolari (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra il premier incaricato Mario Draghi e il leader di Italia Viva Matteo Renzi non è stato sempre tutto rose e fiori. Anche a dispetto del fatto che l’incarico conferito a Draghi sia figlio dello scacco matto al governo di Giuseppe Conte da parte del rottamatore. Le avvisaglie di un rapporto non proprio disteso risalgono al 2016 Quando, da premier, Renzi si preoccupava di far quadrare i conti delle banche italiane. E incolpava Draghi di non aver agito tempestivamente per il salvataggio delle popolari, Banca Etruria inclusa. “Sulle banche voglio togliermi qualche sassolino – disse Renzi in un intervento fiume del luglio 2016 alla Direzione del Pd – Perché noi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra il premier incaricatoe il leader di Italia Vivanon è stato sempre tutto rose e fiori. Anche a dispetto del fatto che l’incarico conferito asia figlio dello scacco matto al governo di Giuseppe Conte da parte del rottamatore. Le avvisaglie di un rapporto non proprio disteso risalgono al 2016, da premier,si preoccupava di far quadrare i conti delleitaliane. E incolpavadi nonagito tempestivamente per il salvataggio delle, Banca Etruria inclusa. “Sullevoglio togliermi qualche sassolino – dissein un intervento fiume del luglio 2016 alla Direzione del Pd – Perché noi non ...

