Programmi TV di stasera, giovedì 4 febbraio 2021. Su Canale5 il film «Come un gatto in tangenziale»

Paola Cortellesi in Come un gatto in tangenziale 

Rai1, ore 21.35: Che Dio ci Aiuti 6 - 1^Tv 
Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. 
Il mio angelo: Azzurra si troverà alle prese con un'importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, Suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino. Ma quando Emiliano scopre che Nico e Monica sono stati insieme la competizione tra i due sale alle stelle. 
Segreti di famiglia: Il ritorno ad Assisi di Elisa, la sorella di suor Angela, porterà a galla alcuni segreti di famiglia. Anche Erasmo, aiutato da Carolina, ...

