Positivo al Covid lascia la quarantena e va al bar: finisce nei guai (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha violato la quarantena, perché Positivo al Covid, ed è andato a sedersi al bar in mezzo agli altri clienti, rischiando di contagiarli. Per questo gli agenti della polizia locale hanno denunciato un uomo a Montichiari, in provincia di Brescia, dopo che lo hanno sorpreso fuori casa e in mezzo ad altre persone. Positivo al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha violato la, perchéal, ed è andato a sedersi al bar in mezzo agli altri clienti, rischiando di contagiarli. Per questo gli agenti della polizia locale hanno denunciato un uomo a Montichiari, in provincia di Brescia, dopo che lo hanno sorpreso fuori casa e in mezzo ad altre persone.al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DiMarzio : L’italiano trovato positivo al Covid - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA?? Caso di Covid in casa #Atalanta: tampone positivo per #Romero - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Sanabria nuovo attaccante del Torino: 'Positivo al Covid-19, va in isolamento' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid, Atletico: dopo Joao Felix, positivo anche Moussa Dembelé Il francese non era ancora stato schierato dal tecnico Simeone - SIENANEWS : Segnali incoraggianti per l'edilizia del Senese nonostante la pandemia. Nella seconda parte del 2020 l'Osservatorio… -