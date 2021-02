Pantera nera avvistata in provincia di Bari, il sindaco: "Niente panico ma prudenza" (Di giovedì 4 febbraio 2021) È caccia a una Pantera avvistata nelle campagne di Castellana Grotte, in provincia di Bari. L’animale si aggira da qualche giorno nella zona e l’ultimo avvistamento è avvenuto in contrada Termiteto, tra Castellana e Monopoli. Alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza del felino al sindaco, sono riusciti anche a scattare alcune fotografie. Il messaggio del sindaco "Niente panico, ma prudenza", ha scritto su Facebook il primo cittadino, Francesco De Ruvo. Già nella mattinata aveva allertato la prefettura e i carabinieri della forestale per "un pronto intervento" al fine di "tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica". I militari sono scesi in campo affiancati dai veterinari dello zoo Safari di Fasano. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) È caccia a unanelle campagne di Castellana Grotte, indi. L’animale si aggira da qualche giorno nella zona e l’ultimo avvistamento è avvenuto in contrada Termiteto, tra Castellana e Monopoli. Alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza del felino al, sono riusciti anche a scattare alcune fotografie. Il messaggio del, ma", ha scritto su Facebook il primo cittadino, Francesco De Ruvo. Già nella mattinata aveva allertato la prefettura e i carabinieri della forestale per "un pronto intervento" al fine di "tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica". I militari sono scesi in campo affiancati dai veterinari dello zoo Safari di Fasano.

