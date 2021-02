Napoli | tampone negativo per Fabian Ruiz | il comunicato

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Gattuso recuperain vista dei prossimi incontri. Lo spagnolo guarisce dal Covid e torna a disposizione “è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultatoalnaso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post Covid“. Con questa nota ilcomunica il recupero del centrocampista spagnolo, che domani svolgerà una visita medica di routine prima di ritornare ad allenarsi in gruppo. Il giocatore non stava impressionando e Gattuso sarà chiamato ad una decisione molto importante. La mediana composta da Bakayoko e Demme sta garantendo più equilibrio ma molta meno qualità. Considerando anche Zielinski ed Elmas, i nomi incominciano ad essere troppi. Le doti di...

