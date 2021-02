Napoli, senti Pea: “La prossima stagione ci sarà Sarri sulla panchina azzurra” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Claudio Pea, noto giornalista e tifoso della Juventus, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni de “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, in onda sull’emittente radiofonica Radio Amore Campania. Oggetto delle sue parole è stata la situazione in casa Napoli, che vede il ruolo dell’allenatore in perenne conflitto con la posizione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Claudio Pea, noto giornalista e tifoso della Juventus, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni de “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, in onda sull’emittente radiofonica Radio Amore Campania. Oggetto delle sue parole è stata la situazione in casa, che vede il ruolo dell’allenatore in perenne conflitto con la posizione L'articolo

zazoomblog : Napoli senti Signori: “Il problema non sono gli allenatori sembra che De Laurentiis non voglia vincere” - #Napoli… - Mattia_Manca : @uvnsteady Lo sai solo tu quello che significa, se ti senti perfettamente coerente con quello che affermi buon per te e forza Napoli - mairzuc23 : @filippo1176 @napolista @realwarriale2 Giovani promettenti - valutati 5m l'uno Ovviamente compreso Karnezis che è… - bangtangerine_ : @nxvantatre SENTI sono stata a Napoli per 4 giorni e prima di ciò ho vissuto con napoletani ma la mia conoscenza sempre pari a zero - JIMIYSUS : @chanslixie senti fai quello su napoli che rido io -