Mara Carfagna alza la tensione in FI: telefonate, contatti con Toti e la tentazione dello strappo (Di giovedì 4 febbraio 2021) C'è chi teme una scissione e chi invece vede solo un'accelerazione, In Forza Italia i riflettori sono puntati su Mara Carfagna. La sua giornata di telefonate e incontri sta terremotando gli azzurri. Nel suo ufficio a Montecitorio sono stati "avvistati" Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello di Cambiamo. Come riporta l'Adnkronos, le voci parlano di una Carfagna sempre più insofferente. L'ex ministra nelle ultime ore sarebbe sempre più tentata dallo strappo. E guarderebbe proprio ai "Totiani" per dar vita a un nuovo "contenitore politico" dei moderati. Con lei sarebbe pronta a dire addio al partito di Silvio Berlusconi una nutrita pattuglia di parlamentari forzisti. La scusa è sempre quella di non digerire la tendenza sovranista.

