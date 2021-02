Manca la liquidità per gli stipendi. Senza i ristori Alitalia precipita. Allarme dei sindacati mentre la newco Ita non decolla (Di giovedì 4 febbraio 2021) La situazione di Alitalia precipita. “Senza le risorse richieste per il ristoro, previste dal Decreto Rilancio, non c’è in cassa liquidità sufficiente per pagare gli stipendi di febbraio alle lavoratrici e i lavoratori della compagnia”. A denunciarlo sono stati ieri i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Aereo, al termine di un incontro con il commissario di Alitalia in amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande. “Siamo enormemente allarmati – hanno spiegato le organizzazioni sindacali – perché, in ogni caso, se si dovesse riformulare un nuovo bando di gara si allungano di molti mesi i tempi per l’avvio della newco Ita e l’amministrazione straordinaria avrà bisogno di nuovi fondi”. Nella crisi nera del trasporto aereo, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) La situazione di. “le risorse richieste per il ristoro, previste dal Decreto Rilancio, non c’è in cassasufficiente per pagare glidi febbraio alle lavoratrici e i lavoratori della compagnia”. A denunciarlo sono stati ieri iFilt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Aereo, al termine di un incontro con il commissario diin amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande. “Siamo enormemente allarmati – hanno spiegato le organizzazioni sindacali – perché, in ogni caso, se si dovesse riformulare un nuovo bando di gara si allungano di molti mesi i tempi per l’avvio dellaIta e l’amministrazione straordinaria avrà bisogno di nuovi fondi”. Nella crisi nera del trasporto aereo, ...

itsarirodhere : Per me gli economisti sono supereroi, davvero non dico che sono a livello “se manca liquidità basta stampare più soldi” ma quasi -

Ultime Notizie dalla rete : Manca liquidità Sanremo, Palafiori alla Sinfonica ma manca il bando per le collaterali al Festival

... consentendo anche di ricavare risorse economiche con cui restituire al Comune stesso nel termine di 12 anni previsto la anticipazione di liquidità per euro 1.400.000,00 concessa alla stessa ...

Governo, Paragone(Italexit): sembra il Grande Fratello, avvilente

E mi spiace perché più il tempo passa e più verranno al pettine nodi incredibili, soldi, liquidità che manca, ristori che non arrivano, gli inganni sui vaccini, c è mancanza di trasparenza come ...

Manca la liquidità per gli stipendi. Senza i ristori Alitalia precipita. Allarme dei sindacati mentre la newco Ita non decolla | LA NOTIZIA LA NOTIZIA ... consentendo anche di ricavare risorse economiche con cui restituire al Comune stesso nel termine di 12 anni previsto la anticipazione diper euro 1.400.000,00 concessa alla stessa ...E mi spiace perché più il tempo passa e più verranno al pettine nodi incredibili, soldi,che, ristori che non arrivano, gli inganni sui vaccini, c è mancanza di trasparenza come ...